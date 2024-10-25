Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce sabit ve geçici mobil kontrol noktalarında eş zamanlı önleme araması yapıldı.

Ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla, Türkiye geneli sabit ve geçici mobil kontrol noktalarında eş zamanlı önleme araması yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş başkanlığında da 9 Orman İşletme Müdürlüğünde 57 sabit ve geçici kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin katılımıyla önleme araması kapsamında kontroller başlatıldı.

Denetlemelerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanması veya makul şüphe olması durumunda Cumhuriyet Savcılığından gerekli izinler alınarak yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Gülnar’da üretim sahaları denetlendi

Öte yandan Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünün üretim sahalarında incelemelerde bulundu.

Ataş, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar ile kesim esnasında damga ve numaranın dip kütükte kalmasının önemini belirterek, mesahanın memurlar nezdinde ve özenle yapılması gerektiğini ifade etti. Kaçakçılıkla mücadelede en önemli adımının üretim sahalarının denetiminin zamanında ve eksiksiz yapmaktan geçtiğini vurgulayan Ataş, her şefin bölmelerini denetim altında tutması gerektiğini kaydetti.

Bölge Müdürü Ataş’a, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları eşlik etti.