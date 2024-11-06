Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Çamlıyayla ilçesinde orman köylülerinin katılımıyla üretim tatbikatı yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü üretim sahalarında, İşletme Müdürü Ali Durmaz, işletme müdür yardımcısı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, üretimde çalışanlar ve orman köylülerinin katılıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Cehennemdere Orman İşletme Şefliği 158 nolu bölmede gerçekleştirilen tatbikatta, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların boylanması ve değerlendirilmesiyle ilgili bilgiler uygulamalı olarak gösterildi.