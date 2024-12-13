Mersin’de Yenişehir Fuar Merkezinde gerçekleştirilen yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı, tarım sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Tarım Fuarında, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün de standı yer aldı. Ziyaretçilere bin keçi boynuzu, defne ve fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş’ın katılımıyla fuara gelen ziyaretçilere ‘Orman yangınları gönüllülüğü, ORKÖY kredileri, özel ağaçlandırma, ekosistem ürün ve hizmetleri’ konularında görsel materyaller eşliğinde tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Mersin Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Bölge Müdürlüğünün standını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik boyunca vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet edilerek, çevre bilincinin artırılması amacıyla bin keçi boynuzu, defne ve fıstık çamı fıdanı ile broşür dağıtımları gerçekleştirildi.