Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak ’Engelli ve Eski Hükümlü/TMY’ işçisi kadrolarına yönelik sözlü ve uygulamalı sınavlar tamamlandı.

Kuyuluk Orman Deposunda gerçekleştirilen sınavlarda, 36 engelli aday 5 Kasım tarihinde sözlü sınava katılırken, 19 Eski Hükümlü/TMY adayı ise 6 Kasım tarihinde sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınavların değerlendirme süreci devam ederken, başarılı olan adayların isimleri önümüzdeki günlerde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.