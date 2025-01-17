Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl yaklaşık 42 bin hektarlık alanda bakım çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyetlerini tamamladı. Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelinde toplam 4 bin 712 hektarlık alanda gençleştirme faaliyetleri yapıldı. Bu çalışmaların 2 bin 108 hektarı tabi gençleştirme, 2 bin 64 hektarı ise suni gençleştirme olarak gerçekleştirildi. Bakım faaliyetleri ise gençlik bakımı 14 bin 750 hektar, sıklık bakımı 14 bin 141 hektar, budama 190 hektar, ilk aralama 4 bin 959 hektar ve kültür bakımı 8 bin 114 hektar olmak üzere toplam 42 bin 154 hektarlık alanı kapsadı. Ayrıca, 524 hektarlık orman rehabilitasyonu da başarıyla tamamlandı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda, orman köylüsüne 82 milyon 660 bin 46 TL ödeme yapılarak, hem doğanın korunması hem de yerel halkın desteklenmesi sağlandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, sürdürülebilir orman yönetimi ve bölge halkına katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını artırarak devam ettireceği bildirildi.