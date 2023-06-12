Mersin İmam Hatipliler Derneği ( ÖNDER ) Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen '' Vefa Buluşması '' Şenliği , Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı , Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şenel , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Mersin Önder Şube Başkanı Osman Yıldızbakan , Okul Müdürleri , öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlik , İstiklal Marşı okunması , saygı duruşu ve Kur'an tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan Mersin ÖNDER Şube Başkanı Osman Yıldızbakan , '' Milletimizin emaneti ve geleceği olan gençlerimizin hakkıyla yetişmesi başlıca görevimizdir. Bu görevimizin bir parçası olarak milli ve manevi değerlerimizin gençlerimizin kalplerinde gelişip canlanmasına katkı sağlamak niyetiyle düzenlediğimiz Vefa Buluşmasına hepiniz hoş geldiniz.Şenliğimize maddi manevi katkı sunan başta Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan olmak üzre tüm kurum kuruluş ve şahıslara teşekkür ediyorum , rabbim razı olsun , şenliğimiz hayırlara vesile olsun inşallah '' diyerek katılımcıları selamladı.

Şenliğe katılan Mersin Valisi Ali Hamza pehlivan da yaptığı konuşmada , '' Mersin ilimizde 1.393 okulumuz var. Bu okullarımızda eğitim, öğretim hizmeti alan 425 bin civarında öğrencimiz var. Geleceğimiz olarak gördüğümüz kıymetli öğrencilerimizi 30 bin öğretmenimiz yetiştiriyor,emek veriyor. Bu okullarımız içerisinde, Ortaokul ve lise olarak 60 İmam Hatip okulumuz var. Bu okullara devam eden yaklaşık 17 bin öğrencimiz var.

Bugün, Önder İmam Hatipler Derneği'nin; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Akdeniz Belediyesi ve ilgili kurum, kuruluşlarla birlikte organize ettiği bu dayanışma etkinliği; Milli Eğitim Bakanlığımız’ın diğer meslek liseleriyle de ilgili olarak yapmış olduğu farkındalığı arttırmaya, mesleki eğitim alanında kaliteyi, standardı yükseltmeye yönelik ve eğitim öğretim hizmetlerinde birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmaya vesile olmak üzere tertip edilen bir organizasyondur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Temel amacımız bütün okullarımızda eğitim öğretim standartlarını yükseltmektir. Mersin ilimizde; diğer bütün kamu hizmet alanlarında olduğu gibi, milli eğitim alanında da, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın himaye ve destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programları çerçevesinde yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. Her yıl, 15-20 okulumuz yeniden yapılıyor, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Mersinli hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Bugün, etkinliği bahçesinde yapmış olduğumuz Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi de bunun en güzel örneklerinden birisidir. Bu okul, geçtiğimiz sene başında eğitim öğretim hayatına başladı. Güzel bir kampüs olarak inşa edildi.

Eğitim yolunda,hayat yolunda yürürken öğrenmek, öğretmek, rehberlik etmek elbetteki çok önemlidir. Ama tatbik etmek bunların hepsini de kapsayacak mahiyette çok çok daha önemlidir. Bu bağlamda bilgiye, bilime, ilime, bunu öğretene vefa göstererek, tatbik etme konusunda da özveri ve samimiyetle gayret göstermek durumundayız. Biz, doğru bildiklerimizi, doğru öğrendiklerimizi uygulamazsak bu bilgiler sadece sayfalarda ve satırlarda kalır. Devlet, millet, kültür, inanç değerleri ve medeniyetimizden aldığımız güzel hasletler bu sayede çok daha kalıcı olacaktır. Bizi takip eden nesiller sendelemeden yoluna devam edecektir. Bugünün nesli olarak bizim bu derece önemli ve hayati sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğu bizden sonra gelen nesillere de yansıtmak,idrak ettirmek, tatbik ettirmek de ayrı bir önem arz etmektedir. " ifadelerini kullandı.

İmam Hatipli öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Proğram sonunda Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Türkiye’nin Önderleri Projesinde sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Ayrıca, yapılan program sebebiyle kurulan stantlarda incelemelerde bulundu.

Mersin ÖNDER Başkanı Osman Yıldızbakan da Vali Pehlivan'a Tablo hediye ederek teşekkkür etti.