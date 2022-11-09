Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının protokolüyle sürdürülen, "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mersin Okul Sporları Açılışı", Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın teşrifleriyle Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlen programla gerçekleşti.

Protokol konuşmalarının ardından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ve takımlara ödüllerinin verildiği törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Eğitim sadece akademik bilgilerin aktarılması değildir. Öğrencilerimizi farklı alanlarda yetiştirmek, yetenekleri doğrultusunda ilgi alanlarına yönlendirmek, sağlıklı mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Unutmayalım ki insan okudukça cahilliği azalır, spor yaptıkça sağlığını kazanır.Bu anlamda evlatlarımızın beden ve ruh sağlıkları açısından en az bir spor dalında aktif şekilde yer almaları, takım sporları sayesinde birlikte mücadele etmenin tadına varmaları, azimli olmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi spor yoluyla öğrenmeleri bizler için çok önemli. Okul Sporları faaliyetleri; günümüzde özellikle teknolojinin etkisiyle hareketten uzak kalmış çocuklarımızı hareket etmeye, spor dostu olmaya ve spor faaliyetlerinin içinde yer almaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak da hedeflerimiz arasındadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okul sporlarında 54 branşta, 13 bin 20 sporcumuz yarışmalara katılmış, yetenek taraması projesiyle il genelinde yetenekli çocuklarımız tespit edilmiş ve İlkokul Fiziksel Etkinlikler ve Geleneksel Çocuk Oyunları projesiyle toplam 153 bin çocuğumuza etkinlikler yaptırılmıştır. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Okul Sporları faaliyetleri sürdürülecektir. Bu faaliyetlerde emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okul sporları müsabakalarına katılan tüm okul takımlarımıza, sporcularımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin sergilendiği törende dereceye giren öğrencilere ve takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından, İçel Anadolu Lisesi ile Mahmut Arslan Anadolu Lisesi arasında Basketbol Genç Erkek A Açılış Müsabakası oynandı.