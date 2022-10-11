Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz TUBIM Büro Amirliği görevlilerimizce "En lyi Narkotik Polisi Anne" Proje faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede; güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda;

Akdeniz İlçesinde, 4 oturum halinde 69 kişiye, Mezitli İlçesinde; 1 oturum 34, Toroslar İlçesinde, 11 oturum halinde 266 kişiye, Yenişehir İlçesinde, 5 oturum 518 kişiye, Anamur İlçesinde; 6 oturum 139 kişiye Tarsus İlçesinde; 7 oturum 129 kişiye, Toplamda 34 (otuzdört) Oturumda 1155 kişiye eğitim verilmiş, kurulan 8 Narko Nakta faaliyetinde 4387 kişiye broşür dağıtılarak UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak toplam 5542 kişiye ulaşılmıştır.