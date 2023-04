Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut ilçesinde üretimi destekleme adına yapılan proje çerçevesinde zeytin fidanı, hamur yoğurma makinesi ve sulama borusu dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticiyi desteklemek ve üretimi teşvik etmek için ‘Destek Büyükşehir’den, Üretim Çiftçiden’ sloganı ile Mut ilçesinde yapılan zeytin fidanı, hamur yoğurma makinesi ve sulama borusu dağıtımına katıldı. Programın ardından Başkan Seçer, Mut’taki esnaf, vatandaş ve üreticilerle bir araya geldi.İlçe halkının taleplerini dinleyen Seçer, Mersin’in her bölgesine fark yapmaksızın hizmet götürdüklerini vurgulayarak, vatandaşların talepleri için de gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Daha sonra Seçer, belediye tarafından Mut’a kazandırılan Fatma Türkon Köprüsü’nü inceledi. Seçer, köprünün isminin ‘100. Yıl Cumhuriyet Köprüsü’ olacağını kaydetti.

'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden’ tarımsal destek dağıtım programında konuşan Başkan Seçer, “Üretime, üreticiye, alın terine değer veren bir belediye ve belediye başkanı olarak, her yıl olduğu gibi yine burada üreticilerimizle buluştuk. Onlara üretimlerini daha kaliteli yapsınlar diye, işlerini kolaylaştırmak için tarımsal desteklerin teslimini yapmak üzere geldik. Sizleri seviyoruz. Çünkü siz üreten, Türkiye ekonomisine katkı sunan insanlarsınız. Siz gurur kaynağı olan halkımızın sofrasına gıda üreten, yaşamı sürdürülebilir kılan, eli öpülesi çiftçilerimizsiniz” dedi.



“Zeytin, Mut’un en önemli gelir kalemlerinden biri”

Zeytin fidanı, hamur yoğurma makinesi ve sulama borusu dağıtımları gerçekleştirdiklerinden bahseden Seçer, “Toplamda 28 mahallemiz hamur yoğurma makinesi talep etmiş ve 28’ine de bugün teslimatını yapacağız. Zeytin, Mut’un en önemli gelir kalemlerinden biri. Mersin’imizde üretilen zeytinin her 10 kilosundan 6’sı da burada üretiliyor. Hem Mersin hem Türkiye ekonomisine bu üretimle çok önemli katkılar yapılıyor. Mersin genelinde 2 bin 133 üreticimize 42 bin 660 adet zeytin fidanı dağıtacağız. Bunun Mut’a düşen payı da bugün burada değerli üreticilerimize dağıtılacak ve onlar da artık üretime katkı haline gelecek. 70 mahallede, 82’si kadın olmak üzere toplam 330 üreticimize 6 bin 600 adet zeytin fidanı teslimatını almış olacaklar” diye konuştu.



"Mut tarımsal üretimin en fazla yapıldığı ilçemiz"

Tarımsal üretimde en önemli konunun sulanabilir arazilerde üretim yapmak olduğuna da değinen Başkan Seçer, kuru arazide üretim yapıldığında verimin de, kalitenin de düşük olduğunu kaydetti.

Toprağı ve bitkiyi suyla buluşturmanın önemine de vurgu yapan Seçer, “Mut’un su kaynakları kıt. O nedenle burada sulama borusu ihtiyacı oluyor. Mut yüz ölçümü ile ilçelerimiz arasında en büyük ilçemiz. Mut tarımsal üretimin en fazla yapıldığı ilçemiz. Biz göreve geldiğimiz günden beri üreticilerimize yaklaşık 162 kilometre sulama borusu dağıttık. Bunun yüzde 25'lik dilimi Mut’a verildi. Toplam 17 mahallede, sulama kooperatiflerimize 19 bin metre HDPE sulama borusu desteğini de bu yıl sağlayacağız” ifadelerini kullandı.