Mersin’in Mut ilçesinde doğalgaz yatırım çalışmaları çerçevesinde abonelik işlemleri başlarken, ilk aboneyi Güllük mahallesinden Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Can oldu.

2020 yılı Nisan ayında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Mut’a doğal gaz getirilmesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Alınan bu kararın ardından Mut’un doğal gaza kavuşması için Mut Doğalgaz Boru Hattı Projes çerçevesinde, BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde ihalesi yapılmış ve Mut’a doğalgaz getirilmesi için tamamlanan bu süreçlerin ardından, boru hatları döşenmeye başlamıştı. İlçe için son derece önemli olan bu hizmetin uygulamaya geçmesiyle birlikte çalışmaları büyük oranda tamamlanan Güllük Mahallesinde abonelik başvurusu alındı. İlk abonelik işlemi için belediye meclis salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur, Güllük Mahalle Muhtarı Kadir Ay ve şirket yetkililerinin katılımı ile yapıldı. İlk abone olan da belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Can, ilçede bu hizmetin hayata geçmesi ve abonelik işlemleriyle yol almasından dolayı emeği geçen başta Belediye Başkanı Volkan Şeker ve ilgililere teşekkür etti.

Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur ise yaptığı konuşmada “İlçemizde doğalgaz çalışmaları çerçevesinde ilk kazma vurulduğunda ilçeye daha doğalgaz gelmez diye konuşanlara müjdeyi verelim. Demek ki Mut ilçesine de doğalgaz gelirmiş. Planlamalar doğrultusunda çalışmalar süratle başlamıştı. İşte ilçe halkına müjdeli haber artık Mut ilçesi de doğalgaza kavuştu. İlk abonesini Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Can olmuştur. Belediye olarak doğalgaz konusunda belediyemize düşen her konuda desteğimizi yaptık. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Abonelik başvurularının, şirket tarafından müracaat sahiplerine telefonla ulaşılarak davet usulü ile devam edeceği bildirildi.