Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede doğalgaz sebebiyle mahalle sokak ve caddelerindeki yolların bozulması sonucu asfalt çalışmalarının başladığını ifade etti.

Doğalgaz çalışmaları sebebiyle ilçedeki mahallelerin sokak ve caddelerinde meydana gelen yolların bozulması sebebiyle belediye olarak asfaltlama çalışmalarına başlandıklarına dikkat çeken Başkan Şeker, “Öncelikle alt yapı düzeltmelerinin bitimiyle birlikte asfalt çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak"dedi.

Mut’un son iki yıl içinde doğalgaz çalışmaları sebebiyle yolların bozulması sebebiyle vatandaşların şikayetleri olduğuna da değinen Başkan Şeker, ilçeye bağlı 5 mahallede doğalgaz çalışmaları bitti. Diğer Mahallelerde devam etmekte. Çalışmanın bittiği 5 mahallede asfaltlama işlerini başlattık. 2 yıl boyunca çalışmalar sebebiyle rahatsız olan vatandaşlarımız artık bozuk yollardan kurtulacak. Şu an Güllük Mahallesi’nden başlayarak, merkeze doğru sıcak asfalt yapımına başladık. İlçe merkezimizdeki caddeler, işlek sokaklar başta olmak üzere mahalle muhtarlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucu, sıcak asfaltlanması yapılacak yerleri hedeflediğimiz bu çalışmayla yollarımız hizmete girecek. Her şey Mut için. Mut insanına bütün gücümüzle, hizmet edeceğiz” diye konuştu.