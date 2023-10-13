Mersin Mut Belediye Meclisi 2024 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Oturumda 350 milyon liralık 2024 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mut Belediyesi, 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının İkinci Birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkan Vekili Hayret Çivit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili komisyonlara havale edilen 3 madde ile başkanlıktan gelen 1 önerge olmak üzere 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının ana gündemini 2024 yılı bütçesi oluşturdu. Komisyonlarda görüşülen 2024 yılı bütçe teklifi meclise sunuldu. Yapılan görüşmeler ve oylamada, Mut Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi 350 milyon TL. Olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminin birinci maddesinde, plan bütçe komisyonunda görüşülerek meclise gönderilen doğalgaz kazı ücreti konusu görüşüldü. Komisyonda, doğalgaz çalışması tamamlanıp teslim alınan yerlerde, yeniden çalışma yapılması halinde, bu ücretlerin tamamının alınması yönünde oy birliğiyle kararın alındığı madde, komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Meclis gündeminin ikinci maddesinde Mut Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı konusu görüşüldü. Plan bütçe komisyonunda görüşülerek meclise gönderilen madde, komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Bütçe onaylandıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Hayret Çivit, “Kamu kaynaklarını en iyi şekilde, halkımızın yararına kullanan bir belediyeyiz. Hazır kaynak kullanmıyoruz. Kaynağı üretiyoruz, o kaynakla da şehre hizmet ediyoruz. Bütün bunları yaparken borçlanmadan, kendi iş gücümüzle bunu sağlıyoruz diyen Başkan vekili Hayret Çivit, Bütçenin kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hayırlı olsun” dedi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından meclis toplantısı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini iletmesiyle sona erdi.