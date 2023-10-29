Mersin’in Mezitli ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlçedeki ilkokulların öğrencileri Okul Aile Birliği Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla, Ankara'ya gitti.

Öğrenciler, velileri ve dernek yöneticileri, Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyet'in 100. yılında burada Türk bayrağı açtı.

Grup, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde ve Anıtkabir'de fotoğraf da çektirdi.