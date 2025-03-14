Mersin merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçaklığını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğerleri ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.