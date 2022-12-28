Mersin merkezli 9 ilde, 23 kişilik bir uyuşturucu şebeke yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen 6 aylık planlı ve projeli çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesi içerisinde biri yönetici iki yardımcısı ve altında bulunan diğer şebeke üyeleri ile birlikte toplam 23 kişilik şebeke deşifre edildi. Söz konusu şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.