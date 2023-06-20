Mersin merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma, tefecilik, rüşvet alıp vermek, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret gibi suçlara karışan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 36 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana’da 39 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.