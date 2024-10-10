Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülmekte olan eTwinning Faaliyeti'nin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve projeleri geliştirmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği çalıştay bu yıl ilk defa Mersin'de yapılıyor. Mersin Suphi Öner Öğretmenevi'nde 3 gün sürecek olan çalıştayın açılışa Millî Eğitim YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı , Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral , İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş ve Ulusal Destek Servisi üyeleri , 81 il koordinatörü öğretmenler , proje değerlendirme ekibi , içerik geliştirme ekibi , sosyal medya ekibi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program , eTwinning tanıtım videosunun gösterimi , Silifke yöresi halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.

Programda Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş , İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı birer konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş : "Bu mükemmel organizasyon ve ev sahipliği için İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teşekkür ediyorum." dedi. İl Müdürü Fazilet Durmuş , böyle bir çalışmaya ev sahibi olmanın ve 81 il koordinatörümüzü ağırlamanın ilimiz için mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti. Durmuş , düzenlenen ve alanda yapılan çalışmaların sergilendiği eTwining Çalıştayı'na katılarak emek veren tüm öğretmenlerimize çalışmaları için teşekkür etti. Durmuş , Maarif Modeli kök değerlerimize de vurgu yaparak bu projelerin sorumluluk, iş birliği, gönül bağı ve paylaşım açısından da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek , eTwinning'in, YEĞİTEK'in en gözde ayaklarından biri olduğunu dile getirdi ve ev sahipliği için Fazilet Durmuş'a, organizasyonda emek veren herkese ve 81 il koordinatörüne teşekkür etti. Öğrenciler , Mustafa Canlı'ya Mersin hatırası olarak heybe hediye etti.

Alp Köksal'ın "Eğitimde Dijital Dönüşüm" ve Mersin Üniversitesi öğretim görevlilerinin sunumlarının ardından Mersin , İstanbul ve İzmir il koordinatörleri illerindeki örnek çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi. Açılış programı Sportif Eğitsel Oyunlar sunumu ile sona erdi.