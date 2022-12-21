Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Çukurova Kalkınma Ajansı ile '' Yapay Zeka Projeleri Eğitici Eğitimi '' projesine imza attı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Mersin'de Sanayi ve Üretim alanlarında ihtiyaç duyulacak Endüstri 4.0 çalışmalarında bulunacak öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmasında gerekli desteği sağlamak amacıyla , Çukurova Kalkınma Ajansı ile yaptığı protokol ile '' Yapay Zeka Projeleri Eğitici Eğitimi '' konulu projeyi hayata geçiriyor.

Adana'da Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nde yapılan Protokol töreninde Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duman tarafından imzalanan '' Yapay zeka Projeleri Eğitici Eğitimi '' projesi ile; TÜBİTAK , TEKNOFEST gibi teknoloji içerikli projelere yapay zeka destekli projeler geliştirilmesi ayrıca Mersin’de sanayi ve üretim alanında ihtiyaç duyulacak olan Endüstri 4.0 çalışmalarında bulunacak öğrencilerin meslek hayatına hazırlanması konusunda gerekli desteği sağlamak amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansına 2022 Yılı Ekim Ayı Teknik Destek kapsamında gerçekleştirilecek olan “Yapay Zeka Projeleri Eğitici Eğitimi” projesinin imza töreni İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir’in katılımıyla Adana’da Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirildi. Proje ile Mersin genelinde görev yapmakta olan öğretmenlere, Pyhton Yapay Zeka eğitimi ve Projelerde yapay zeka kullanımı,Yapay zeka ile görüntü işleme (yüz tanıma, nesne tanıma ve renk analizi) ,Görüntü işleme ile geometrik şekillerin algılanması,Görüntü işleme ile renk algılama,Görüntü işleme ile etraftaki nesneleri algılama gibi konularda eğitimler verilecektir.