İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Mezitli ilçe protokolü, Mezitli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ve Türkiye'de ilk kez açılan 960 saatlik "Dondurma Üretim Elemanı Kursu" sertifika törenine katıldı.

Mezitli Romada Dondurma'da düzenlenen törende 19.04.2022 tarihinde başlayan ve 16.10.2022 tarihinde tamamlanan 960 saatlik "Dondurma Üretim Elemanı Kursu" nu başarıyla tamamlayan 9'u erkek, 6'sı kadın olmak üzere 15 kursiyere sertifikaları verildi. Sevinçleri gözlerinden okunan kursiyerler bu kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını ifade ederek onlara bu olanağı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürüne, Mezitli Halk Eğitimi Merkezine ve tüm usta öğreticilerine şükran duyduklarını belirttiler.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Mesleki eğitim, istihdam alanları oluşturmak ve kalifiye eleman yetiştirmek açısından çok önemlidir. Mesleki eğitimle vatandaşlarımızın istihdam olanakları artmakta ve nitelikli iş gücüyle ülkemizin kalkınmasına büyük hizmet sunulmaktadır. Bu anlamda bugün burada kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bir an önce mesleklerini icra etmelerini temenni ediyorum. Kurslarımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve Türkiye'de ilk kez bu kursun açılmasını sağlayan Mezitli Halk Eğitimi Merkezimize, eğitim veren gıda mühendislerimize, usta öğreticilerimize ve tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim tüm hayat boyu öğrenme kurumlarımız, kurslarımızla ve alanlarında uzman usta öğreticilerimizle vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın talep ettiği her türlü kursu açamaya hazırız. Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurumlarımıza davet ediyorum." dedi.