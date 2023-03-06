Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Mersin’de görev yapan Rehberlik öğretmenleri/Psikolojik Danışman ve Özel Eğitim öğretmenlerinden oluşan 12 kişilik Psikososyal Destek Ekibi, Malatya’da görev yapmak üzere yolcu edildi.
6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketinden etkilenen öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar yürütecek olan gönüllü rehber öğretmenleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Duman ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri eşliğinde Malatya'ya uğurlandılar.
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