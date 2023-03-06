İzmirli öğrenciler ve akademisyenler ilk yardım eğitimlerini tamamladı

İzmirli öğrenciler ve akademisyenler ilk yardım eğitimlerini tamamladı

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketinden etkilenen öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar yürütecek olan gönüllü rehber öğretmenleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Duman ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri eşliğinde Malatya'ya uğurlandılar.

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