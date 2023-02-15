Mersin Yenişehir İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Depremzedeler için Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Uyku Tulumu üretiyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Depremzedelerin yaralarına merhem olabilmek adına Uyku Tulumu üretmeye başladı.

Yenişehir İlçesi Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri , -15 dereceye kadar etkili TSE standartlarında çocuklar , gençler ve yetişkinlere göre üç farklı bedende uyku tulumu üretimine başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdrü Necmeddin Dinç , Ülke olarak yaşadıkları büyük felaketin ardından milletçe seferberlik halinde olduklarını ifade ederek , '' Depremzedelerimizin yaralarına merhem olmak adına en önemli sorunlardan biri olan konaklama ve mesken sıkıntısına çare olabilmek için uyku tulumu üretimine başladık. Okullarımızda kısa sürede 2.500 uyku tulumu üretimini tamamlayıp ihtiyaç sahibi depremzedelerimize sunacağız '' dedi.Isınma ile ilgili soba , maske , temizlik ve hijyen malzemeleri ihtiyaçları için de çalışmaların devam ettiğini belirten İlçe Müdürü Dinç , bu zorlu günleride birlik beraberlik içerisinde dayanışma ile aşacaklarını söyleyerek fedakarca çalışan arkadaşlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.