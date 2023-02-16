İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, 20 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile ilgili olarak 13 ilçenin ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "İlimiz genelinde müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlarımızda, tüm birimlerimizde depremzede vatandaşlarımız için ihtiyaç duyulan her alanda yardım çalışmaları yürütülmekte, ilimizde ve afet bölgesinde binlerce öğretmenimiz gönüllü olarak yer almakta ve 20 Şubat Pazartesi günü okullarımızın açılması yönünde çalışmalar ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Bizler necip milletimizle el ele bu zorlu günleri aşacağız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Biz Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milletimizle omuz omuza sahada olmaya devam edeceğiz. Sahada depremzede vatandaşlarımızla bir yürek olup gönüllü olarak çalışan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.