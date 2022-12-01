Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin her kademesindeki öğrencileri sosyal politikalarla desteklemeye devam ediyor.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü 13 ilçede toplam 36.375 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verip bu hizmetin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı sosyal politikaları doğrultusunda;

· Taşımalı eğitimde 19.384,

· Okul öncesi eğitimde 4.256,

· Pansiyonda 5.640,

· Özel eğitimde 1.536,

· PIKTES' te 1.969,

· Diğer ihtiyaç sahibi 3.590 öğrenci olmak üzere toplam 36.375 öğrenciye ücretsiz yemek desteği sağlamaktadır.

Ayrıca il genelinde öğrencilere;

· 2.365.037 yardımcı kaynak,

· 3.789.090 ders kitabını ücretsiz olarak dağıtarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler.