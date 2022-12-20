Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Aile Okulu Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

"Aile Okulu Projesi", Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 28 Mart 2022'de başlatılmıştır. Proje kapsamında velilere yönelik eğitimler verilmektedir.

İlde; Aile Okulu Projesi'nde velilere yönelik açılan; "Aile Okulu (Veliler için), Ailede İlk Yardım, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık, Trafik Öğreniyorum" kurs modüllerinde 01.08.2022 /31.12.2022 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde; Proje kapsamında ilde 2790 eğitmen, eğitici eğitimi modülleri , 959 kurs ve bugüne kadar 44.156 veliye ulaşılmıştır. İlde projenin tanıtılması ve velilerin projeye katılımını arttırmak amacıyla düzenli aralıklarla Aile Sofrası Buluşmaları, söyleşiler, piknikler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca; "tüm vatandaşları 'Aile Okulu Projesi' kapsamında kurslardan faydalanmak için en yakın halk eğitimi merkezine davet ediyorum"dedi.