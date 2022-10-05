Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe önemli bir rol üstlenen Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi’nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe önemli bir rol üstlenen Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi’nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP) ana sponsoru olduğu fuar, Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu’da iş birliğini ve ticareti teşvik etmeyi amaçlıyor. Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, 2023’e kadar ulaştırma alanında 350 milyar Amerikan doları yatırım planlayan Türkiye’ye yeni yatırımcıların çekilmesi, sektör paydaşlarıyla iş birliği yapılması, sektör paydaşlarının birbirlerini tanımaları, haberdar olmaları ve ortak stratejiler oluşturmalarına da öncülük ediyor. Mersin şehri, Londra’dan başlayıp Çin’e kadar uzanan uluslararası taşımacılık rotasında "Orta Koridor "un en stratejik noktasında yer almakta. MIP, Mersin’den dünyaya açılan ve 190 ülkeye ulaşan en büyük ana ticaret kapısı. Liman, 2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük kapasitesiyle ülkenin ithalat ve ihracatının önemli bir bölümüne katkı sağlıyor.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, "MIP olarak, tüm uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü için değer oluşturan bu etkinliğin ana sponsoru olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Uluslararası taşımacılığı geliştirmek ve böylece ticarete ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için benzer hedeflere sahip olduğumuz ortaklarımızla buluşmamız için büyük bir fırsat sunuyor. Fuarda Avrupa, Kuzey Afrika, Uzak ve Orta Doğu ülkeleriyle yeni iş bağlantıları kurmayı ve yeni ticaret rotalarıyla sektörü büyütmeyi umuyoruz" dedi.