Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Mersin Limanında yapılan çalışmalar kapsamında, yasal yükü muz nevinden eşyaların olduğu konteynerde yapılan aramalarda 10 paket halinde 11 kilogram kokain maddesi ele geçirilmiş, gerekli tahkikata başlanılmıştır.

Mersin Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.