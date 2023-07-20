Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulunan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve beraberindeki heyet, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında limanda yaşanan son gelişmeler hakkında görüşmelerde bulunularak, sanayici ve ihracatçıların yaşadığı öncelikli sorunların giderilerek kalıcı çözümler üzerinde çalışılması hususunda birlikte hareket etme kararı alındı.

Gaziantep ve bölge ihracatçıları için kritik öneme sahip olan ve deprem nedeniyle İskenderun Limanı’ndaki yangın sonrası Mersin Limanı’ndaki yoğunluğa dikkat çekilen görüşmede, GSO heyeti tarafından daha önce dile getirilen ve iş dünyasından gelen talepler yönünde sunulan rapor çerçevesinde istişarelerde bulunularak alınan yeni kararlar değerlendirildi.

Gaziantep’in dış ticaret hacmi ile bölgenin ihracat üssü olduğunu belirten Adnan Ünverdi, “Gaziantep’i diğer şehirlerden ayrıştıran en önemli özellik dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Bu nedenle her türlü zorluğa rağmen sanayiciler olarak hep bir arada sağlam durarak ilerlemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Limanla ilgili yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Ünverdi, “Mersin Limanı’ndaki işlemlerin gecikmeli olarak gerçekleşmesi ve yeterli alanın olmaması ihracat ve ithalat sürelerinin uzamasına neden oluyor. Hammadde fiyatlarındaki iniş çıkışlar ve tedarik sürelerinin uzaması üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Adnan Ünverdi, sorunlar arasında yer alan; kısıtlamaların kaldırılması, elleçleme sayısı, yüzde 50 kısıtı ve pencere olayının kaldırılması konusunda Bakanlık ve liman işletmesi ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, ilgi ve alakalarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’a, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’a, Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk ve MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh’e teşekkür etti.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de yaptığı değerlendirmede, Gaziantep’in gelişmişlik ve ekonomik büyüklüğüne vurgu yaparak, şunları dile getirdi: “Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir ve Türkiye ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Bu nokta da bizler de müşterilerimize daha yakın çalışıp, ihracatta yaşamış oldukları sorunları çözmek istiyoruz. Ziyaret nedenlerimizden birisi de bu.”

İş birliği içerisinde hareket etmekten mutluluk duyacaklarını dile getiren Ajay Kumar Singh, sorunların bir an evvel ortadan kalkması ve liman üzerinden gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin hızlanması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizerek, bir çözüm planı hazırlayıp Sanayi Odası ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Sıngh ile birlikte MIP Kamu İlişkileri Genel Koordinatörü Metin Altınsoy, İK Kurumsal ve Kamu İlişkiler Grup Müdürü ve Kamu İlişkileri Komite Başkanı Nuri Paker ve Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar yer aldı.