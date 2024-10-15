Mersin Yenişehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, 19-20 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Bir sivil toplum kuruluşu işbirliğinde bu yıl 6.’sı düzenlenecek festival kapsamında kurulacak stantlardan elde edilecek kiralama gelirinin tamamı deprem bölgesine aktarılacak.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festival kapsamında, sanatçılar iki gün boyunca birbirinden güzel performanslarını Mersinliler için sergileyecek. Karnaval havasında geçecek festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yer alacak. Festivalin gerçekleşeceği Kushimoto Sokağı, 18 Ekim Cuma günü saat 19.30’dan 20 Ekim Pazar günü saat 23.00’e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Festival dayanışma ve sanatın buluştuğu bir organizasyon olarak sosyal sorumluluk bilinciyle de ön plana çıkacak. Festivalin en önemli unsurlarından biri, etkinlik boyunca kurulan stantlardan elde edilen kiralama gelirinin tamamının deprem bölgesine aktarılacak olması. Bu şekilde sanatın iyileştirici gücü sadece Mersin’de değil, zor günler geçiren depremzedeler için de umut olacak.

Mersinlileri 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne davet eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Mersin gibi çok yönlü ve renkli bir şehir için bu festival büyük anlam taşıyor. Müzisyenlerin, ressamların, dans gruplarının ve performans sanatçılarının etkileyici gösterileriyle dolu harika bir festival vatandaşlarımızı bekliyor. Tüm hemşehrilerimizi, bu eşsiz sanat etkinliğinde bir araya gelmeye, sanatın gücünü paylaşmaya davet ediyorum" dedi.