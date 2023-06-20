Kırsalda yaşayan çocukların ve vatandaşların eğlenceye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ekipleri, köy köy gezerek çocukları eğlendiriyor.

Bu kapsamda Erdemli ilçesindeki Sorgun Ortaokulu’na giderek bahçeye şişme oyun parkı ve stantlar kuran ekipler, çocukların seveceği etkinlikler gerçekleştirdi. Şenlikte, palyaço ve pamuk prenses gösterisi, yüz boyama etkinliği, halat çekme yarışı, topaç çevirme gibi birbirinden farklı oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, güzel ve keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte aileler de yer aldı.

Gün boyu süren ve patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlıkların da dağıtıldığı etkinlikte, hatıra olarak kalması için boyama kitabı, boyama kalemi, köpüklü baloncuk oyuncağı, topaç gibi hediyeler de verildi. Çocuklardan ayrıca, ‘Sevgili çocuklar, bu şehirden neler bekliyorsunuz? Nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz?’ temasıyla, düşüncelerini ve hayallerini yazmaları istendi. Çocuklar nasıl bir şehir istediklerini, neler hayal ettiklerini yazarak kutuya bıraktı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Burası harika bir köy. Muhtarımız davet etmeseydi bu güzellikleri yaşayamazdık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Başta çocuklar olmak üzere hepimiz güzel bir gün geçiriyoruz” diye konuştu.

Erdemli Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür, etkinliklerin mahallesine canlılık kattığını söyleyerek, “Bugün burada Bahar Şenlikleri etkinlikleri yapıyoruz. Büyükşehir ekipleri tarafından çocuklarımıza şişme balon oyun parkuru kuruldu. Palyaço etkinlikleri ve yiyecek ikramları yapıldı. Katkılarından dolayı Vahap Başkanımız ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanımız Şerife Hanım’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Sorgun’da yaşayan ve etkinliğe katılan Habibe Serin, “Bugün okulumuzda, Mersin Büyükşehir Belediyemiz güzel bir şenlik düzenledi. Çocuklarımızı, bizleri çok eğlendirdi. Çocuklarımızın ayağına kadar park getirdi. Hepsi için teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan mahalle sakinlerinden Müşerref Bulut da, “Bugün burada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen şenlikteyiz. Çocuklarımızı eğlendirdiler, oyun parkları kuruldu, ikramlarda bulundular. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şenliğe katılan çocuklardan Ayşe Evci, etkinliklerde çok eğlendiğini söyleyerek, “Oyun parkında çok eğlendik. Çok güzeldi. Balon, boya kitabı, topaç ve kalem gibi hediyeler aldık. Değişik oyunlar oynadık” dedi.

Ayşenur Umuti de şenlikte güzel deneyimler yaşadığını belirterek, “Bugün çok güzel vakit geçirdik. Patlamış mısır, pamuk şeker gibi çok güzel şeyler yedik. Belediye Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

En çok oyun parkında eğlendiğini söyleyen Mukaddes Uslu ise, “Bugün eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik. Oyun parkları vardı. Bizlere değişik hediyeler verildi” ifadelerini kullandı.