Bir süredir Mersin kamuoyunun tartışma konularından olan Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesine yapılması planlanan ‘Mersin Çamlıbel Su Sporları Merkezi ve Tekne Yanaşma Yeri’ projesi, Mersin Kent Konseyi tarafından ‘Mersin, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın Geleceğini Konuşuyor’ başlığı ile düzenlenen ve ilgili kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütünün temsilcileri ve gönüllü katılımıyla masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasında Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu söz alarak, “Mersin Kent Konseyi’nin sürdürülebilir olmasını hedeflediğimiz şehir buluşmalarının ilki olan Kent Forumu - 1 ile ‘Mersin, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın Geleceğini Konuşuyor’ konusunu istişare etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kentin hafızası konumunda olan Balıkçı Barınağı'nın geleceği hepimiz için önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili Kent ve Çevre Çalışma Grubu tarafından önerilen bu Forum hakkında duygu ve düşüncelerinizi aktarmak üzere davetimizi kırmayıp, katılım gösteren tüm Kamu, Oda ve dernek temsilcilerine, muhtarlarımıza, gönüllü katılımcılarımıza teşekkür ederiz” olarak ifade etti.

Forumun moderatörlüğünü yapan araştırmacı-yazar Abdullah Ayan ise konuşmasında, Tenis Kulübü sahilinde, söz konusu projeye uygun bir alan olduğunu belirterek, “2022 optimist yarışmaları Bodrum’da yapıldı. Ben hiç 60-70 bin metrekare denize nazır, yeme-içme, yatma-konaklama projeleri ile desteklenen bir yarışma yapıldığına tanık olmadım. Burada farklı bir amaç, farklı bir arayış var ve buna karşı ne kadar çok sağduyu ile sesimizi çıkarıp bu projeye engel olabilirsek ve Mersin’in hafızası anlamı haline gelen Balıkçı Barınağı’nda bırakın yeni konaklama yerlerini, yeni tesisleri, yeni kondurulmaya çalışılan rant yatırımlarını, mevcut alanları da yeniden kente kazandırarak o hafızayı yeniden pekiştirmek zorundayız. Burayı yeniden canlandırmak, burayı yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Ama burayı ranta peşkeş çekmeden, ranta açmadan, birilerinin rant amaçlı projelerine kurban etmeden; ortak akılla nasıl kaldıracağımız, nasıl ayağa kaldıracağımız ve nasıl bir tavır sergileyeceğimiz çok önemli” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, bahsedilen bütün alanların öncelikli olarak halkın kullanımına açık olması tarafında olduklarını söyledi. Gökayaz, “Kültür Park’ın önceki durumuyla şimdiki durumu arasında, çok büyük farklar söz konusu. İnsanlar açısından bakacak ve onların kullanımının önemli olduğunu düşünürseniz, demek ki alanlar daha iyi kullanılabiliyormuş. Hafta içi olsun, hafta sonu olsun, akşam saatleri olsun bütün bu alanların nasıl insanlarla dolu olduğunu hep beraber görüyoruz” dedi.

Kültür Park içerisinde belli bir noktadan itibaren insan akışının kesintiye uğradığını ifade eden Serdal Gökayaz, bunda Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton Otel arasındaki bölgenin tahsisinin Büyükşehir Belediyesi’ne verilmemiş olmasının büyük etkisi olduğunu söyledi. Gökayaz, “Aynı şekilde Atatürk Parkı’nın bütün bakımını Büyükşehir Belediyesi yapıyor olmasına rağmen, tahsisinin verilmemiş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla; Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın, başkanımız göreve geldikten sonrasında tahsisinin istendiğinin ve Çamlıbel’le ilgili bir kentsel yenileme projesinin de hayata geçiyor olduğunun bilgisini vermek isterim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu alanlarla ilgili bakış açılarının, vatandaşların kullanımına öncelik olması şeklinde olduğunun altını çizen Gökayaz, “Toroslar ve Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların nefes alabilecekleri, bu alandan fazla bir alan yok. Eğer biz bu alanı, bu şekli ile iyi bir şekilde değerlendiremezsek, maalesef o nefes alınabilecek alanları yok etmiş oluruz. Bizim bakış açımız bu şekilde. Atatürk Parkı’nın tahsisini istememizin asıl amacı da budur. Mersin İdman Yurdu Meydanı’nın batısında nasıl bir hareketlilik söz konusu oldu ise, burada da farklı bir yenileme ile bunu sağlamak mümkün. Ama bunun hayata geçirilebilmesi için, bize o alanın tahsis edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce; Çamlıbel’in bir bakıma ve projeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Ancak, Çamlıbel’e yapılacak projenin bilinçli bir şekilde ortak akılla yapılması gerektiğini aktaran İnce, gözden kaçan en büyük sorunun ise proje ile birlikte trafik probleminin olacağını, bunun da Çamlıbel’i ekonomik ve sosyal yönden zorlayacağını ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan; Atatürk Parkı’nın kent belleği olduğunu belirterek, kent duyarlılığı açısından hep birlikte sahip çıkma noktasında birleştiklerini ve bununla ortak mücadele etmek gerektiğini belirtti.

Proje içerisinde yer alan alışveriş, yeme-içme ve konaklama fonksiyonlarının yapılacağı yaklaşık 69 bin 500 metrekarelik bir alanda 13 bin 900 metrekare net, 18 bin metrekare brüt yeme-içme, alışveriş ve konaklama fonksiyonlarının yapılabileceği bir alan olduğunu ve bu alanın yaklaşık 16 bin metrekaresinin Atatürk Parkı’ndan alınmış olarak görüldüğünü belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Atilla Küsbeci, “Yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda yeme-içme, ticaret ve konaklama fonksiyonlarının yapılmasına itirazımız oldu. Bu rakam 600 araçlık bir otopark ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Söz konusu proje kapsamında bunun yapılabileceği alanı biz vaziyet planlarında göremedik. Bu gibi projelerde, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, teknik altyapı değerlendirme raporunun da dosyada yer alması eksikliğinden kaynaklı da bir itirazımız oldu. Ayrıca projede yaklaşık 80 bin metrekarelik deniz dolgusunun yapılmasına bir itirazımız oldu” dedi.

Söz konusu projede kıyı-kenar çizgisinin deniz tarafına dönük olmasına bir itirazları olduğunu da sözlerine ekleyen Küsbeci, “Biz Çamlıbel projesini Çamlıbel esnafını kalkındırmak, yeniden canlandırmak üzere yapıyoruz. Proje alanının bu bölgeyle ilişkisinin kurulmamasına bir itirazımız oldu. O bölgedeki esnaflarımızı olumsuz etkileyeceği kaygısıyla bir itirazımız oldu. Modelleme yapıldığında bu bölgedeki mevcut limanın, yük gemileri ile bu alanda yapılması düşünülen faaliyetin oradaki gemi trafiği ile etkileşimi hiçbir şekilde ortaya konulmamış. Bunun eksikliğine bir itirazımız oldu. Bu yönleri ile Çevre ve Denizcilik Bakanlığı’na, İl Müdürlüğü’ne yasal sürelerde itirazımızı yaptık” diye konuştu.

Forumda söz alan Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ise, Su Sporları Merkezi’nin yapılması gerektiğini belirterek, “Hepimizin hassasiyeti olan şehir kimliği ve ruhunu bozmadan, planlamanın ortak istişare ile ortak akılla yapılması gerektiğini” vurgulayarak görüşlerini ifade etti.

Mersin Kent Konseyi Kent ve Çevre Çalışma Grubu Sözcüsü ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can ise konuşmasında, Mersin’in önemli bir sorunu olan Balıkçı Barınağı konusunda Mersinli aktörlerin dahil olmadığı bir çözüm üretme biçiminin, yöntem açısından gelecekte daha büyük sorunlar oluşturmaya aday; sorun çözmekten ziyade sorun üretmeye açık bir yöntem olduğunu kaydetti. Can konuşmasının devamında, “Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın kapasitesinin arttırılmasının mümkün olup olmadığı gibi temel sorulara yanıt aramak yerine, kapasite arttırılmaksızın doğrudan bir yeniden yapım işinin düşünülmesi, ticari ve sportif merkezli yapıların önceliklendirilmesi, bu projenin sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Kent forumunda katılımcıların görüş ve ifadelerine göre de ilgili projenin tam anlamıyla Mersin’i yansıtmadığı, çevresel ve sosyal kaygılar uyandırdığı ve bu şekliyle kadük kaldığını” ifadelerini kullandı.

Foruma katılım gösteren Mersin sevdalılardan Mersin Su Ürünleri Fakültesi Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Özbilgin, Akdeniz Kültür Mahalle Muhtarı Ali Karadeniz, Mersin Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Atlas, Gazeteci Yazar Fatih Alkar, Umut Çor ve Necdet Canaran, Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üresin, Çevre Gönüllüsü Suna Kılıçcı, Forum’da söz alarak bilgi ve görüşlerini paylaştılar.