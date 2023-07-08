Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültürel faaliyetlerini ve etkinliklerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Mersin Kent Konseyi tarafından Büyükşehir Belediyesinin desteği ile akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı ‘üniversitelerde fikri mülkiyet bilincinin geliştirilmesi’ konulu atölye çalışması düzenlendi.

Atölye çalışması, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği’nin Mersin Sinema Ofisi işbirliği ile gerçekleşti. Belgesel sinemanın üretim, hazırlanma ve proje aşamalarının iki bölümde ele alındığı atölyede, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kurtuluş Özgen, Yapımcı ve Yönetmen Erdem Murat Çeliker, belgesel sinemacılığında fikri mülkiyet hukuku ile ilgili danışmanlık sağlayan avukat Murat Ocakcan öğrencilere bilgiler verdi. Atölyenin ilk aşamasını belgesel sinemanın temel çerçevesi ve proje hazırlama üzerine oluşturduklarını söyleyen Kurtuluş Özgen, “İlk etapta belgesel, sinema ve üretim şartları üzerine bir seminer gerçekleştirdik. Erdem Murat ise öğrencilerimize, proje dosyası hazırlama ve onu ulusal ve uluslararası fonlara sunma üzerine bilgilerini aktardı” dedi.

Sanata ve sanatçıya olan desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Özgen, “Sadece bizim projemize destek vermesinin dışında değişik sanat disiplerine verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdirle karşılıyorum” diye konuştu.