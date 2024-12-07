Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, son dönemde öğrencilere yönelik çalışmaları ile ön plana çıkıyor.MERSİN (İGFA) - Akademik takvimin başlaması ile birlikte Mersin’de bulunan üniversitelerde stant çalışması yaparak öğrencilere yönelik kurumsal hizmetlerin tanıtımını gerçekleştiren Kariyer Merkezi, bunun yanı sıra üniversiteler tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerine katılım sağlıyor ve gerçekleştirdiği panellerle de üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarına destek sunuyor.

Üniversitelilerin rehberi Büyükşehir Kariyer Merkezi

Mersin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu koordinasyonunda ‘Geleceğe Hazır Nesiller: Genç İstihdamın Yol Haritası’ paneli, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada moderatörlüğünde düzenlendi. Çimsa Saha İnsan Kaynakları İş Ortağı Ahmet Can Ocakoğlu ve BN Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Boymulun’un da iştirak ettiği panelde, Mersin Üniversitesi Kamu Denetçiliği Topluluğu ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu da yerini aldı.