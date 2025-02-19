Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında hizmete sunduğu Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, şimdiye kadar 13 bin 500 kadına ulaşarak ücretsiz psikolog, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetleriyle onların fiziksel ve mental sağlığını iyileştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2021 yılında hayata geçirdiği Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Mersin’de kadınların gözbebeği haline geldi. Danışanlara psikolog, diyetisyen ve fizyoterapi hizmeti tamamen ücretsiz bir şekilde sunulurken, merkezden faydalanan kadınlar burada aldıkları hizmet sonrasında hem fiziksel hem de mental anlamda daha güçlü hale geliyor. Merkezde, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek, farkındalık kazanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek sunmak amacıyla psikoloji, kilo alma veya verme, kronik hastalıkları olan danışanlara özgü beslenme desteği ve fizyolojik durum değişikliklerine karşı diyet danışmanlığı, kas, eklem, omurga sağlığı ve hareket kabiliyetini iyileştirmekle birlikte, vücudun belirli bölgelerini güçlendirmek amacıyla da fizyoterapi hizmeti sağlanıyor. 18 yaş ve üzeri tüm kadınlara kapılarını açan merkez, 4 yıldır aktif bir şekilde hizmet vermeyi sürdürerek şimdiye kadar 13 bin 500 kadının hayatında fark oluşturdu.

"Burası, kadınların kendine zaman ayırdığı bir yer"

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Ayşe Deniz, merkezin yaklaşık 4 senedir aktif bir şekilde faaliyette olduğunu ve danışanlara egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti. Danışanların ihtiyaçlarına göre ortak bir çalışma disiplini oluşturduklarını da vurgulayan Deniz, "Fizyoterapist olarak kişinin kas ve eklem problemi varsa, ona yönelik egzersiz programı belirlerken, diyetisyenimiz beslenme, kilo verme konusunda danışanları destekliyor. Aynı zamanda psikoloğumuz da danışanların psikolojik destek ihtiyacı varsa onlara yardımcı oluyor. Bununla beraber önemli günlerde yaptığımız etkinliklerle, kişilere ve topluma farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle günümüz ekonomik şartlarda kadınların değişmek için kendilerine maddi anlamda bütçe ayıramadığını da aktaran Deniz, "Burası, kişinin kendine vakit ayırdığı bir yer. Bu açıdan da gelen herkes, kendini çok mutlu hissediyor. Buradan faydalanmak isteyenler ’Alo 185’ çağrı hattını arayarak, görüşme talep edebilirler. Şu ana kadar 13 bin 500 kadına hizmet verdik. Mersin’de ihtiyacı olan her kadını kurumumuza bekliyoruz" diye konuştu.

"15 yaş ve üzeri tüm kadınlara psikolojik anlamda destek oluyoruz"

Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Toprak, psikolojik danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi vererek, "Biz burada 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara destek oluyoruz. 15-18 yaş aralığındaki ergenlere, özellikle sınav kaygısına yönelik çalışmalar yaparak destek oluyoruz. 18 yaş üzeri tüm kadınlara da yaşadıkları problemlerle alakalı danışmanlık hizmeti ve sonrasında da terapi hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Öncelikle ön görüşme ile değerlendirme yaptıklarını belirten Toprak, "Ön görüşmede, sorunu anlamaya yönelik bazı sorular soruyoruz. Sonrasında, kişinin ihtiyacına göre bir sistem belirleyip, ona özel terapi hizmeti sunuyoruz. Özelde verilen hizmetin aynısı ve alınan verim bazı zamanlarda özeldeki hizmetlerden çok daha üst seviyede oluyor" şeklinde konuştu.

Toprak, çift terapisi de yaptıklarını kaydederek, "Danışanlarımızda, evliliğe yönelik bir sorun görürsek eşleri de davet ediyoruz. Eşleri kabul ettiği takdirde, çift terapisine başlıyoruz ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik ya da iyileştirmeye yönelik aile terapisi ile bu sorunları çözmeye yardımcı oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sadece rakamsal değişimlere değil, kişinin sağlığına odaklanıyoruz"

Diyetisyen Müge Kinaş da obezite, menopoz, emziren annelere yönelik, diyabet, tansiyon ve tiroit gibi hastalıkların yanı sıra, beslenme danışmanlığı desteği sunduklarını ifade etti. Kinaş, "Kilo alma ya da kilo verme gibi süreçlerinde, kişinin sadece rakamsal değişmeleri ile değil, uzun vadede sağlık kazanımına odaklanıyoruz. Buradaki asıl amacımız, vatandaşlarımıza sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi aşılamak. Vatandaşlarımız burası sayesinde sadece kilo vermekle kalmayıp, kendilerini daha güçlü, sosyal, enerjik hissettiklerini dile getiriyorlar. Özellikle belirli yaş grubundaki kadınlarımızda bel, sırt ve diz ağrılarında önemli iyileşmeler gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Danışanlar, kendilerindeki pozitif değişimden son derece memnun

6 Şubat depremi sonrası Hatay’dan gelerek Mersin’de yaşamaya başlayan Fatime Erdinç, 3 hizmetten de faydalandığını ve son derece memnun kaldığını belirterek, "Özellikle fizyoterapist eşliğinde yaptığım pilates çok işime yaradı. Boyun ağrılarım, bel ağrılarım vardı. Bunlar nispeten gitti. Bu süreçte psikolog bana çok büyük destek verdi. Diyetisyen iyi hissetmemi sağladı. Açıkçası Büyükşehir Belediyesinin böyle hizmeti olduğunu bilmiyordum. İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi.

42 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Sevide Soydan ise Kadın Sağlığı Danışma Merkezinin tüm hizmetlerinden yararlandığını anlatarak, "Kalite, zamandan bağımsız sürekli aynı hizmeti alabilmektir. Burada gerçekten o kalite var. Mesela her seansta o özeni, değer verilme hissini hissettim. Hiçbir seansta vaktimi boşa harcıyorum hissini yaşamadım. Güzel sonuçları görmek çok güzeldi. Buradaki her hizmeti o kadar güzel deneyimlediğim için ben de tüm sevdiklerime, tanıdıklarıma tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.