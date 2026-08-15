Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında bir üst rütbeye terfiler ile atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/228 sayılı karar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Karar kapsamında Mersin İl Jandarma Komutanlığında da görev değişikliğine gidildi. Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Atasoy’un yerine ise Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mersin İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Böylece Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevini Tuğgeneral Şinasi Güçlü devralırken, Tuğgeneral Ercan Atasoy’un yeni görev yeri Mardin oldu.

Jandarma teşkilatındaki terfi ve atamaların, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.