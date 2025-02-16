Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, çığ tehlikesine karşı hazırlıklı olmak ve arama-kurtarma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Torosların zirvesinde kar üstünde nefes kesen kurtarma tatbikat düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğünün 2025 yılı içindeki ikinci büyük tatbikatı, Torosların zirvesindeki Arslanköy Mahallesi’nin zorlu kış şartlarında başarıyla gerçekleştirildi. Çığ tehlikesine karşı hazırlıklı olmak ve arama-kurtarma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, ekipler çığ alanında yürüyüş tekniklerinden kazazede çıkarma operasyonlarına kadar önemli eğitimler aldı. Deprem ve diğer afet durumlarında da önemli bir görev üstlenen köpekli arama kurtarma timinin gösterdiği üstün performans ta tatbikatta taktir topladı.

Su altı ve su üstü arama kurtarma timinden gövde gösterisi

Arslanköy Mahallesi’nde bulunan barajın riskleri göz önünde bulundurularak Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği de tatbikatta aktif rol aldı. Tatbikatta, özellikle karlı hava şartlarında suya düşen araçlar ve kazazedeler için hazırlanan senaryolar gerçeği aratmadı. Ekipler, buzlu sularda kurtarma tekniklerinden dalgıç ekipmanlarının profesyonel kullanımına kadar kapsamlı bir eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

"Zorlu şartlara karşı hazırız"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğünde Dağcılık Arama Kurtarma Amiri olarak görev alan Tarık Gündüz, tatbikatın detaylarını paylaşarak, "2025 yılı içerisindeki ikinci tatbikatımızı Arslanköy Mahallesinde başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen tatbikatta zorlu kış şartlarında arama kurtarma kabiliyetlerini geliştirmek ve muhtemel afetlere hazırlıklı olmak adına kapsamlı bir eğitim süreci yürütüldü" dedi.

Gündüz, zorlu kış şartlarında gerçekleşen tatbikatın amacının, arama-kurtarma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak ve muuhtemel afetlere hazırlıklı olmak olduğunu ifade etti.