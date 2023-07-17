Mersin'in Gülnar ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Gülnar ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için Mersin Valiliği koordinasyonunda orman, AFAD, jandarma, DSİ, karayolları, emniyet, UMKE, 112 Sağlık ve Kızılay ekipleriyle birlikte canla-başla mücadele gösterdi.

'Alo 112' hattına gelen ihbarın ardından ilk olarak yakın noktalardaki ekiplerin müdahale ettiği yangına, merkez, Erdemli, Anamur, Mut, Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ekiplerinin de katılımı ile 78 personel ve 26 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, koordineli çalışması sayesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgara karşın yangının kontrol altına alınmasında önemli rol üstlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Alperen Tabak, “Gelen ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde atraksiyon gösterdik ve Tepeköy ile Korucuk mahalleleri arasındaki yangın bölgesine koordineli bir şekilde dağıldık. Rüzgarın hızının 60 kilometrenin üzerinde olması sebebiyle zaman zaman zorlandığımız noktalar oldu. Ancak koordineli çalışmalar neticesinde kontrol altına aldık” dedi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın durumuna göre 8 ayrı noktada üs bölgesi oluşturmaya başladıklarını belirten Tabak, “Rüzgar nedeniyle yangın şayet tekrar korlanmaya başlarsa o bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Ancak şu anda kontrol altında. Rüzgarın durumuna göre hareket ediyoruz ama soğutma çalışmalarında faaliyetimiz sürüyor” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrasında belli olacağını söyleyen Tabak “Yaklaşık 300 hektar civarında alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü sırt ve vadi hattı boyunca meydana geldi çoğunlukla. Zaten bunlar yeni dikimlerin olduğu yerler” ifadelerini kullandı.