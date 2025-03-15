Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, afet ve yangın risklerine karşı vatandaşların bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdü . Ekipler, AKUT ile iş birliğinde Mezitli ilçesinde site sakinlerine eğitim verdi.

Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar geniş bir coğrafyada görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, vatandaşların bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine eğitim veren ekipler, son olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğinde Mezitli ilçesinde bir sitenin sakinlerine afet türleri hakkında eğitim verdi. İlk olarak AKUT ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında kişilere düşen sorumluluklar ve yapılması gerekenler ele alındı. Ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri site sakinlerini, yangın güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirdi. Site sakinlerine, yangın türleri, yangın öncesinde ve esnasında alınması gereken tedbirler ve yangın türlerine göre yangın tüpü kullanımı hakkında pratik bilgiler sunuldu. Eğitimin son bölümünde ise yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

"Hedefimiz, afet risklerine karşı vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getirmek"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru, eğitim hakkında bilgi vererek, "AKUT ekipleri depremle, biz de yangınla ilgili site sakinlerini bilgilendirdik. Gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerinin amacı, yangınlarda vatandaşı ilk müdahale için bilgilendirmek. Bu bilinç sayesinde hem itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etme işi daha kolaylaşacak, hem de can ve mal kayıplarını en aza indirmiş olacağız" dedi.

İtfaiye teşkilatı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, birçok iş yerine eğitim verdiklerini ifade eden Duru, bundan sonraki süreçte de eğitimlerin devam edeceğini kaydetti. Duru, "Mersin’de vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz, afet risklerine karşı vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getirmek" diye konuştu.