Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Zonguldaklı maden işçileriyle birlikte depremin 158. saatinde 17 yaşındaki Asya isimli genç bir kızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekipler şimdiye kadar toplam 478 insan, 18’de hayvanı enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Zonguldaklı maden işçileriyle birlikte depremin 158. saatinde 17 yaşındaki Asya isimli genç bir kızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekipler şimdiye kadar toplam 478 insan, 18’de hayvanı enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde can kurtarmaya devam ediyor. Felaketin üzerinden geçen 158 saat sonrasında Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde bulunan bir enkazdan ses alan ekipler, 17 yaşındaki genç bir kız sağ olarak kurtarıldı. Zonguldak’tan gelen maden işçileri ile birlikte enkazda çalışma başlatan ekipler, uzun çabaların ardından Asya isimli genç kızı kurtardılar.

Depremin ardından hemen organize olarak yıkımın yaşandığı il ve ilçelerde depremzedelerin yardımına koşan Mersin itfaiyesi şu ana kadar 478 insanı enkaz altından canlı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Arama kurtarma çalışmalarında her bir canlı için aynı hassasiyeti gösteren Mersin İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çalışmalarında 18 tanede hayvanı enkaz altından canlı olarak

çıkardı.