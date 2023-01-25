Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Tarsus’ta hayvan yetiştiricilerinin yardım talebine koştu ve toplamda 3 keçiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıp sahiplerine teslim etti. Hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşayan yetiştiriciler, kendilerine yardımda bulunan ekiplere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde günlerdir mahsur kalan canları kurtardı. Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi’nde Ahmet Örlek’in 2 ve Tarsus ilçesinde Adem Takan’ın 1 keçisi kısa sürede kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Başarılı operasyonların ardından kurtarılan keçilere su içiren kahraman itfaiyeciler, keçilerin günlerdir süren susuzluğunu giderdi.

Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla idame ettiren Ahmet Örlek, hayvanlarını otlatırken 2 keçisinin sürüden ayrılarak kayadan düştüğünü ve düştükleri yerde mahsur kaldıklarını söyledi. Kendi imkanlarıyla keçilerini kurtaramadığını belirten Törlek, “1 hafta oldu. Açlıktan ölme derecesindeydiler. Mersin İtfaiye ekibimizi aradık. Keçilerimizi başarıyla kurtardık. Teşekkür ederim” dedi.

Tarsus’ta bir başka kurtarma operasyonunda yer alan ekipler, bu kez Karadirlik Mahallesi’nde yaşayan yetiştirici Adem Takan’ın 1 haftadır kayıp olan keçisini mahsur kaldığı uçurumun yamacından aldı. Keçisini kurtarmak için çabaladığını ama sonuç alamayınca Mersin İtfaiyesi’ni arayarak yardım istediğini dile getiren Takan, kısa süreli bir operasyonun ardından keçisini kurtararak kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.