Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yoğun yağışın etkisiyle sel meydana gelen Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Yaşanan sel afetinin 3’üncü gününde de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren ekiplerin canla başla çalıştığı kaydedildi. Selin yaşandığı ilk gün Şanlıurfa’ya ulaşan ekiplerin, 1 bot kaptanı ve 4 dalgıç ile su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki AFAD ekiplerine de destek olduğu, bölgeye gönderilen 5 adet motopompun da ihtiyaç duyulan yerlerde çalıştığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Büyükşehir ekiplerimiz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Müze Kapalı Otoparkında Şanlıurfa İtfaiyesi ekipleri ile birlikte sular altındaki otoparkta arama kurtarma çalışması yürüttü. Büyükşehir İtfaiyesinin dalgıçları 156 aracın içerisinde canlı araması yaptı. Ayrıca Şanlıurfa İtfaiyesinin yönlendirmeleriyle şehrin bazı bölgelerinde de motopomp ile su tahliyesi çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan, gelen ihbar üzerine ekipler, Şanlıurfa’ya 170 kilometre olan Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Cırcıp deresinde öğle saatlerinde arama çalışmalarına katıldı. Debisi yükselen derenin yanında oynarken ayağı kayıp dereye düşen bir çocuğun olduğu bilgisini alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Amirliği’ne bağlı ekipler, 30 metre genişliğinde 9 kilometrelik derede arama çalışmalarına katıldı. Dereye ilk dalışı gerçekleştiren ve saatlerce arama yapan Büyükşehir ekipleri, Şanlıurfa merkeze döndü. Jandarma, AFAD ve deniz polisleri bölgedeki çalışmalarına devam ediyor" denildi.