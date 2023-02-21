Mersin Büyükşehir Belediyesi yenileme çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nin ilk etabını yaya ve araçların kullanımına açtı.

İstiklal Caddesi Yenileme Çalışmaları hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Mimarlarından Şeyma Kaymaz, Tren Garı’ndan Kuvayi Milliye Caddesi’ne kadar olan 1.etabın altyapı, asfalt ve kent mobilyaları yenilemelerinin tamamlandığını belirterek “Bu projeye öncelikli olarak yağmur suyu hattı yenilemesi ile altyapı çalışmalarıyla başladık. Ardından yayaların daha konforlu hareket edebilmesi için kaldırımları genişlettik. Yayaların yine dinlenebileceği oturma birimleri, yeşil alanlar, var olan mevcut ağaçları koruyarak aynı zamanda ağaç sayısını da arttırarak Mersin şartlarına uygun daha kaliteli alanlar yaratmaya çalıştık. Bunun yanında kent mobilyalarının aydınlatma elemanlarını yeniledik” dedi.

Projenin asıl amacının kent belleğinde önemli bir yeri olan İstiklal Caddesi’nin yenilenerek eski önemine kavuşmasını sağlamak olduğunu belirten Kaymaz “Burası bildiğimiz kadarıyla çok köklü esnafların bulunduğu bir alan. Yeniden kent merkezini canlandırmayı sağlayarak, yayalara daha konforlu alanlar yaratarak, yaya geçitlerini rahatlaştırarak, Mersin’deki büyük ölçekte bulunan bisiklet yolumuzu bu bağlantı noktasından da geçirerek ulaşımı da rahatlatarak, buranın eski canlılığına yeniden kavuşmasını aslında hedefledik” diye konuştu.

Kaymaz, projenin 2.etabında ise Kuvayi Milliye Caddesi kesişimi ile Özgür Çocuk Parkı arasındaki bölümünün yenileneceğini belirterek, söz konusu alanın çalışmalarının ise 23 Şubat 2023 Perşembe günü başlayacağını söyledi. 2.etap çalışmalarında caddenin ilk olarak araç trafiğine kapatılacağını belirten Kaymaz, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında caddenin yaya trafiğine de kapatılacağını söyledi. Kaymaz 2.etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alınmasını hedeflediklerini kaydetti.

İstiklal Caddesi’nin yeni halini beğendiğini söyleyen Furkan Çatı isimli vatandaş ise “Halkın daha rahat hareket edebildiği, arabalardan daha uzak gezebildiği, yürüyebildiği bir yer. İnsanlar birbirine çarpmadan rahat bir şekilde gezebiliyor. Burası alışveriş yeri sonuçta. Alışveriş yapacağınız yere bakarak gezersiniz. Önceden önümüze bakamıyorduk şimdi en azından daha rahat, daha güzel bir şekilde gezebiliyoruz. Mersin halkı özellikle şehrin bu kısmı bu hizmetleri hak ediyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 9 senedir İstiklal Caddesi’nde esnaf olduğunu ve yapılan çalışmanın bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Özdemir Özbek ise “Öncelikli ihtiyaç olan bir hizmetti. 9 senedir bu caddedeyim, gerçekten vasat bir görüntüsü vardı. Siyaset gözetmeksizin ihtiyaçtı, yerinde bir hizmet, çok da memnunuz. Yani eski hali Mersin’e yakışmıyordu her şeyden önce. Şöyle bir bakıldığı zaman gerçekten çehreyi bozar nitelikteydi. Umarım insanlarda sahip çıkarsa gayet güzel ve yerinde bir hizmet olmuş” ifadelerini kullandı.

Sertaç Ulu isimli vatandaş ise çalışmaları çok beğendini belirterek “İstiklal Caddesi şu an görsel olarak çok hoşumuza gitti. Gerçekten güzel bir çalışma yapıldı. Şu an memnunuz. Bu hizmetler Mersinimiz için güzel tabi ki, devamında bekliyoruz Zaten buranın devamında yapılacağını duyduk. Güzel beğeniyoruz yapılan çalışmayı. Bu tür hizmetlerle çarşının eski ruhunun tekrardan gelebileceğini düşünüyorum” dedi.

Proje kapsamında kent genelinde yaygın olan bisiklet yolu ile entegre edilecek şekilde bisiklet yolu yapıldı. Tüm kaldırımlarda güvenli engelli erişimi için hissedilebilir yüzeyler yapıldı. Yine tüm cadde boyunca dinlenme alanları ve yeşil alanlar yapıldı. Sokak girişlerine hareketli bariyer yapıldı. Ayrıca yaya trafiğini rahatlatmak için, Yenileme çalışmaları kapsamında, kolay erişim için düşük kot farkı olan kaldırımlar yapıldı.