Merkezi İstanbul’da bulunan Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği (MERSİN GELECEK PLATFORMU – MEGEP)’in süpervizörlüğünü yapacağı Mersin Tanıtım Günleri 21–25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Maltepe etkinlik alanında yapılacaktır.

Konuyla ilgili açıklama yapan MEGEP Başkanı Hasan Gezer “Mersin İstanbul’a Gidiyor” mottosu ile hazırlıklarına start verdiğimiz Mersin Tanıtım Günleri etkinliklerinde Mersinli markalar, mülki idareler, yerel yönetimler ve STK’ları ile Mersin’in tüm dinamiklerinin üst düzey temsilini arzu etmekteyiz.

Tarih, turizm, tarım, sanayi, ticaret ve lojistik kenti olma özelliklerini taşıyan kentimizin sahip olduğu tüm potansiyel ekonomik alanlarda, marka kent olma yolundaki Mersin’e ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İstanbul’da yapılacak olan iletişimlerde de “Mersin İstanbul’a Geliyor” mottosunun kullanılacağı etkinliğin, Mersin için çok önemli bir tanıtım olacağına inanıyoruz. Organizasyona Mersin’in tüm bileşenlerinin katılımı kıymetlidir, bu destekler ile çok daha güçlü olacak ve ses getirecektir.