Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Mersin İnsan Kaynakları Çalıştayı’nın raporlaştırılması için harekete geçildi.

4 Mayıs tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mersin İnsan Kaynakları Çalıştayı’na, 200’den fazla temsilci katılım sağlamıştı. ‘İstihdam, işsizlik, girişimcilik, iş arayan öğrencilere yönelik hizmetler, işverenlere, çalışanlara yönelik hizmetler’ gibi konu başlıklarının tartışıldığı çalıştayın sonuç raporu için harekete geçildi.

Geleceğe hazırlık için rapor, başvuru kaynağı olacak

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, planlama toplantısında, kurumlar arası işbirliğine dayalı olarak kamu kurumları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, iş arayanlar ve öğrencilerin geniş katılımı ile insan kaynakları alanında büyük bir çalışmaya imza attıklarının altını çizdi. Pandemi ve dijital dönüşüm sürecinin iş hayatında büyük bir değişime yol açtığını belirten Özada; işlerin tanımı, içerikleri, çalışma şekilleri, başarılı olmak için gerekli yetkinlikler gibi birçok noktada, Mersin’in kendisini yeniden değerlendirmesinin öneminden bahsetti.

Çalıştayın sonuç raporunu hazırlamak üzere, moderatörler ve masa liderleri ile planlama toplantısını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Özada, çıkacak raporun hem akademik, hem de pratik çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyu için başvuru kaynağı niteliğinde olmasını amaçladıklarını belirtti.