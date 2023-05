Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katıldığı törenle hizmete giren gemi, haftada 3 gün Mersin-Gazimağusa arasında sefer yapacak.

Mersin ile KKTC arasında sefer yapacak olan ADA-74 Gemisi modernize edilerek, hizmete girdi. Bugün Mersin Limanı'nda yapılan törene, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra Türk Denizcilik Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Yardımcısı Mustafa Yılmazer ile Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Yılmazer ve Pehlivan'ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Nebati, KKTC'nin tarih boyunca Türkiye için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Gerek ortak tarihimiz gerekse ortak hedeflerimiz bu önemi daha da arttırmaktadır. Bu bakımdan, kültürel ve kardeşlik bağımızın sarsılmayacak derecede güçlü olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs’a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. İktisadi ve mali işbirliği anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapıyoruz" dedi.



KKTC'nin hem coğrafi hem de stratejik açıdan deniz ulaşımı ve ticareti için çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Nebati, "Kıbrıs’ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanında yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs’ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Halihazırda Mersin-Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak feribot seferleri gerçekleştirildiğini kaydeden Nebati, "Yılda sayısı 300’e varan bu seferlerde yolcu, yük ve araç taşıma gibi hizmetleri vatandaşımıza sunuyoruz. 1975 yılından bu yana Kıbrıs denizciliğinin bir neferi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketimiz, buradaki sorunları çözmek ve gemilerimizi modernleştirmek için elindeki tüm imkanları seferber ediyor. Bu çabaların bir mahsulü olarak filomuza mevcut yolcu ve araç kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir gemi alımı yapmış bulunuyoruz. Günün şartlarına uygun modern standartlardaki ADA-74 isimli feribot gemimiz yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olup, 3 metre 10 santim su çekimine sahiptir. Gemimiz Mersin-Gazimağusa hattında 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra gemimiz 300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve TV yayını gibi sosyal donatılara da sahiptir. Gemimizin faaliyete geçmesiyle birlikte hem vatandaşlarımızın hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kıbrıs’a seyahat eden turistlerin, konfor içinde yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. 4,5 milyon euro kaynakla desteklediğimiz bu yatırımın her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Türkiye Yüzyılımız denizlerdeki gücümüzü her geçen gün daha da arttırdığımız bir dönem olacaktır"

Gelişmiş ekonomilerin elinde bulundurduğu asıl güçlerden birisinin de denizcilik alanında yürütülen faaliyetler olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Nebati, "Bu noktada denizlerdeki faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapıyor, gemi filolarımızın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Türkiye denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olduğu gibi TCG Anadolu da ortak gurur kaynağımızdır. Türkiye Yüzyılı’mız, doğru zamanda doğru adımları atarak, denizlerdeki gücümüzü her geçen gün daha da artırdığımız bir dönem olacaktır" şeklinde konuştu.

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise göreve gelir gelmez bu gemiyi faaliyete geçirmek için harekete geçtiğini dile getirerek, "Müsteşarımı hemen özelleştirme idaresine gönderdim. Orada 'Nebati bakan onay verirse bu iş olur, yoksa zor olur' yanıtını aldık. Ben de iş Nebati bakandaysa hiç sıkıntı yok, bir telefon yeter. Allah ondan razı olsun. Hemen gereken neyse yapılması için talimat verdi. Şimdi işte Kıbrıs'a yeniden yol bağlıyoruz. Bu gemiyi çok güçlüklerle bir ülkeden aldık ve şu anda hizmete giriyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.



Kıbrıs Türklerinin Türkiye'deki seçimleri büyük bir merak ve heyecanla takip ettiğinin altını çizen Arıklı, "Anadolu insanının, Türkiye seçmeninin kararına elbette saygılıyız ama biz dış Türkler olarak asla dış politikada geri adım atılmasını istemiyoruz. Özellikle Kıbrıs meselesinde federasyonu terk edip, 2 devletli politikaya yelken açmışken tekrar aynı duruma dönüp, Rumlarla masaya oturup, federasyonun konuşulmasını istemiyoruz. Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz isteyen şer güçlere 'dur' diyebilecek iktidarın devamını arzuluyoruz. Bizler Afrin'e, Kuzey Irak'a girerken ABD'den, Rusya'dan izin almayacak bir iktidar istiyoruz. Bizler Türk Devletleri Teşkilatının giderek Türk Birliğine döndürecek bir iradenin hakim olmasını, devamını arzuluyoruz. Bizler Kuzey Irak'a tanklarımız girerken, Almanya'nın 'hayır bizim tanklarımızı kullanamazsınız' denileceği ortama tekrar dönmek istemiyoruz. Bizler Güney Kıbrıs, İsrail'le, Mısır'la ve Türkiye düşmanı devletlerle savunma ile ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalarken, Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir politika, Türkiye'siz bir ortam oluşturulmak istenilirken, Ana Vatan Türkiye'nin Libya'da, oradaki operasyona direkt müdahalesiyle Doğu Akdeniz'de oluşabilecek oluşumun önlenebileceği ortamın devamını arzuluyoruz. Bizler Karabağ'da senelerdir devam eden işgalin bir çırpıda durdurulmasına ön ayak olan iradenin devamını arzuluyoruz. Onun için Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, geminin hizmete girmesi sağlandı.