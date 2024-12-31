Ticaret Bakanlığı Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin artışı ve yılbaşı nedeniyle oluşabilecek fahiş fiyat uygulamaların önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğne bağlı ekipler, asgari ücretin artışı ve yılbaşı kapsamında kafe restoran ve marketlerde fiyat etiketi , fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini Mersin'in tüm ilçelerinde sürdürüyor. Ekipler, denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor.

Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı görevliler, fahiş fiyat artışı yapıldığından şüphelendikleri ürünlerle ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceleyerek, cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor.

Mersin İl Ticaret Müdürlüğünden alınan bilgiye göre denetimler 2025 yılında da kesintisiz olarak ve fahiş fiyat uygulayan firmalara gerekli yasal işlemler yapılacak.