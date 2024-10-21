Bitlis İl Sağlık Müdürü iken, Emrah Ceviz’in Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olarak atanmasının ardından boşalan Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Uzm. Dr. Mustafa Ekici, görevine başladı.

İl Sağlık Müdür Vekili İbrahim Akça’dan görevi devralan Ekici, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Mersin İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamaktan ve sizlere hizmet için bu fırsatı bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlimizde sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve erişimini artırmak için tüm çalışma arkadaşlarımla canla başla çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Devraldığı hizmet bayrağını mesai arkadaşlarıyla birlikte daha ileriye taşımak istediğini ifade eden Ekici, "Sağlık hizmeti sunumunda önde gelen illerimizden biri olan Mersin’de, iyiyi daha iyi yapmak, vatandaşlarımızın dertlerine çare olmak en büyük hedefimizdir. Mersin, tarihi, kültürel zenginlikleri ve gelişmekte olan nüfusuyla büyük potansiyele sahip bir il. Bu potansiyeli sağlık alanında da en iyi şekilde değerlendirmek için sağlık altyapımızı güçlendirmek, personel kapasitemizi ve kalitemizi artırmak hedefleriyle yola çıkıyoruz. Mersin’deki mevcut sağlık tesislerimizin modernizasyonu ve yeni yatırımlarla ilimizi sağlık altyapısı açısından daha da ileri bir seviyeye taşımak için yoğun bir çaba göstereceğiz. Görev sürem boyunca halkımız ve çalışma arkadaşlarımla iletişim halinde olarak vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için sahada olacağım. Bu noktada her zaman yanımızda olacaklarına inandığım bakanımıza, sağlık bürokratlarımıza ve valimize teşekkür ederim. Mersin in geleceği için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, 1984 tarihinde Nevşehir’de doğdu. Üniversite eğitimini 2008 yılında Konya Meram Tıp Fakültesinde tamamladı. Daha sonra Nevşehir ve Ankara’da görev yaptıktan sonra acil tıp uzmanı olarak Kilis ve Aydın’da görev yaptı. 2019 yılından itibaren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaparken Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ekici, 21 Ekim 2024 tarihinde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.