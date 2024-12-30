Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 4 Hastanede mesai saatleri dışında akşam poliklinik uygulamasına geçiyor.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici konu ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Kamu Hastanelerimizde muayene olmak için randevu sırası bekleyen vatandaşlarımızın sayısını azaltmak ve sağlık hizmetlerindeki kalitey i, ulaşılabilirliği arttırmak adına ilimizde 4 hastanemizde mesai dışı akşam saatlerinde poliklinik uygulaması hizmetini 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren inşallah başlatıyoruz.

İlk etapta ;

*Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

*Toros Devlet Hastanesi,

*Tarsus Devlet Hastanesi,

*Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ‘nde uygulamamız başlıyor.

Özellikle yoğunluk yaşanan branşlarda vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını daha hızlı çözme konusunda adımlar atmaya,çözüm üretmeye devam edeceğiz.Uygulamamıza destek veren tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum '' dedi.