Mersin İl Sağlık Müdürlüğü asrın felaketi sonrası personeliyle , tesisleriyle , araç ve ekipmanları ile ortaya koyduğu koordineli , disiplinli performansla Mersin'i depremzedeler için şifa merkezi yaparak önemli bir sınavı daha başarı ile verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ortaya koyduğu olağanüstü peformansla Mersin depremzedelerin şifa merkezi oldu.

Kahramanmaraş’ta sabaha karşı 04.17’de meydana gelen deprem sonrası MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü öncelikle şehirdeki sağlık tesislerinde hasar kontrolü yaparak sağlık merkezlerinin hizmet açısından bir risk taşıyıp taşımadığını tesbit ederek hazırlıklarına başladı.

Herhangi bir hasarın olmadığı tesbit edildikten sonra bu büyük felaketten sonra Mersin’e gelebilecek yoğun yaralı depremzede sayısını öngörerek hazırlıklarını tamamlayan Sağlık Müdürlüğü disiplinli , organize ve seri bir performans ortaya koyarak Mersin’e kendi imkanlarıyla gelen kara hava ve deniz yolu ile sevkedilen 20 bine yakın depremzedeyi tedavi ederek taburcu etti.

Süreci değerlendiren İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Emrah Ceviz ;

‘’ Depremin olduğu ilk günden itibaren Mersin’de öncelikle kendi ilimizdeki sağlık tesislerinin hasar tespit çalışmalarını ilk saatlerde yaptık. İlimiz genelinde sağlık tesislerimizin tamamının hizmet verebilir durumda olduğunu tespit ettikten sonra çevre illerimize yardım edebilmek açısından Şehir Hastanemizi, Üniversite Hastanemizi, Toros Devlet Hastanemizi ve Tarsus Devlet hastanesi teyakkuz durumuna geçirdik. Hazırlıklarımızı tamamladık ve ambulanslarımızı İskenderun, Antakya’ya doğru yola çıkarıp kara yolu ile hasta almaya başladık. Arkasından Türk Silahları Kuvvetlerimize ait TCG-İskenderun gemisi, İskenderun limanından hasta alıp Mersin Limanına getirmek üzere Bakanlığımıza tahsis edildi. Gemiye Mersin Şehir Hastanemizden, Toros Devlet Hastanemizden, Tarsus Devlet Hastanemizden ve Ankara Şehir Hastanemizden hazırlanan sağlık personellerimizden oluşan bir ekip hazırlandı. Geminin İskenderun ayağında da Hatay merkez ve ilçelerinden hasta nakli için gereken koordinasyonları Bakanlığımızca o bölgelere görevlendirilen Merkez ve Taşra teşkilatımızın yöneticileri ve hekimleri sayesinde hızla sağlandı. Gemiyi ilk etapta Limak limanına yanaştırmayı planlamışken o limanda yangın çıkması üzerine alternatif İSDEMİR limanına rota oluşturuldu. Gemi ilk seferinde İskenderun’da bulunan ve sevki gereken 98 hastamızı ve 33 refakatçisini aldı. Gemide bulunan hekimlerimiz tarafından hastaların triajları ve hangi hastanelere gideceği tespit edildi. Gemi limanımıza yanaştıktan sonra hastalar sahada önceden hazır bulunan ambulanslarımızla koordineli ve hızlı bir şekilde Mersin Şehir Hastanemize transfer edildiler. Gemiden hastalar taşınırken diğer taraftan ikinci sefer için personel değişimleri, lojistik ekipman, tıbbi malzeme, çocuk, erişkin kıyafetleri ve kumanyalar yüklenerek tekrar yola çıkarıldı. İkinci seferinde Antakya ve ilçelerinden sevki gereken tüm hastaları alarak Mersin Limanımıza getirdi. Gemi yoldayken hastaların triajları yapılıp gideceği hastaneler belirlendi. İlimiz geneli hastanelerine ve çevre illerimize 156 hastamızı 46 refakatçisi ile koordineli bir şekilde aldık. Gemiye tekrar önceden organize edilen personel, lojistik, tıbbi malzemeler yüklenerek 3. Seferine çıktı. Antakya ve ilçelerinden 73 hasta 32 refakatçisi ile limanımıza getirilerek Mersin geneli hastanelerimize dağıtılmıştır.

Bu büyük bir organizasyon ve koordinasyon ile tüm çevre illerimizin ambulans desteğini aldık. Bize her türlü desteği veren başta sayın Bakanlarımız Fahrettin KOCA ve Hulusi AKAR’a, ilimize ambulans ve personellerini gönderen Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Manisa, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Niğde, Kırşehir, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop illerimizin İl Sağlık Müdürlerimize ve ekiplerine, Ankara Şehir Hastanemizden İskenderun’a görevlendirilen 3 seferimizde de gemide bulunan fedakar personellerine, Mersin Şehir Hastanemizin, Toros Devlet Hastanemizin ve Tarsus Devlet Hastanemizin personellerine, hastaların her türlü ihtiyacına yetişen gemide ve nakilde yardımcı olan kahraman Mehmetçiklerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

Son yüzyılımızın en büyük felaketi olan ard arda yaşadığımız 2 büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz hem anamız hem babamız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin ‘’ dedi.



