Mersin Yenişehir İlçesi Eğriçam Mahallesi'nde yasal olmayan yollarla diş tedavisi yapıldığı ihbarı alan MSM ekipleri, F.H isimli kişinin ikametini muayenehaneye çevirdiğini ve diş hekimi tarafından yapılması gereken diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi sağlık hizmetlerini kaçak olarak verdiğini tespit etti.

Polis eşliğinde operasyon yapan MSM ekipleri burada bulunan cihazlara el koyarak emniyete teslim etti. Mersin Valiliğince mühürlenerek polikliniğin faaliyetine son verildi.

Şahısla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.