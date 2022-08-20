Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü , 13 ilçede yürüttüğü çalışmalarla 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü , 13 ilçede yürüttüğü çalışmalarla 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada fiziki olarak ve Eğitim kadrosu olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemine hazır gireceklerini belirtti.

İl Müdürü Koca yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı ;

Bu kapsamda Mersin genelinde;

10 yeni okul ve 242 yeni derslik yapıldı.

28 Köy Yaşam Merkezi’nin yapımı tamamlandı.

Tespit edilen 321 okulumuzun donatım ihtiyaçları giderildi.

Tespit dilen 431 okulumuzun bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Tüm okul/kurumlarımızda kütüphane oluşturulmuş olup kütüphanesiz kurumumuz kalmadı.

Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 1 milyon 180 bin’e ulaştı.

181 okulumuzda geri dönüşüm/sıfır atık kütüphanesi kuruldu.

Yaz tatili döneminde; 722 yaz okulunda 12.282 öğrencimize; 584 yaz kursunda 10.310 öğrencimize eğitim verildi.

117 okulumuzda, okul öncesi öğrencilerimize yönelik yaz okulu açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarımızca, tatil sürecinde 271 kurs ile 88.919 kursiyere eğitim verildi.



Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü;

1.280 okul,

30.000 öğretmen,

400 binden fazla öğrencisi,

9 Bilim Sanat Merkezi,

69 Mesleki Eğitim Kurumu,

14 Halk Eğitimi Merkezi,

1 Olgunlaşma Enstitüsü,

9 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM),

1 Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü,

11 Öğretmenevi,

2 Özel Eğitim Anaokulu,

10 E-sınav Merkezi,

1 Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ile tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak yeni eğitim öğretim yılında sevgili öğrencilerini beklemektedir.



